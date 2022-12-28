КФР подписала меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией брокерских агентств недвижимости

CentralAsia (MNG) - КФР подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) с Зонтичной ассоциацией предпринимателей в сфере недвижимости 26 декабря 2022 года.

Председатель Комиссии финансового регулирования (КФР) Д. Баярсайхан заявил, что «КФР осуществляет регулирование и мониторинг секторов недвижимости с 2020 года. В течение этого периода, несмотря на многие трудности и препятствия, мы регулярно и непрерывно регулировали регистрацию операторов в сфере недвижимости. Связанные с этим события стали одним из факторов, способствовавших исключению Монголии из списка стран со стратегическими недостатками или «серого списка» в очень короткие сроки (в течение шести месяцев). В дальнейшем мы намерены развиваться в соответствии с международными стандартами, увеличивать участие нашего профессионального объединения в создании самостоятельных правовых норм, расширять партнерство и сотрудничество между государственным и частным секторами. Я хотел бы выразить благодарность всем агентствам сектора посредничества в сфере недвижимости, имеющим единый голос, единую организацию и развивающим сотрудничество через их объединение. Нас ждет много работы, такой как развитие сектора, создание соответствующей нормативно-правовой среды, расширение прав и возможностей наших профессиональных участников и защита их интересов. В то же время у нас есть возможности для совместной разработки — и с другими ассоциациями на финансовом рынке — борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. У нас также есть возможность предоставить комментарии, разработать соответствующие правовые нормы и поправки, принять общие стандарты обучения и тот же механизм оценки. Желаю, чтобы наше сотрудничество было плодотворным».

Меморандум о взаимопонимании от имени двух сторон подписали исполнительный директор FRC Т. Жамбаажамц и председатель Ассоциации предпринимателей в сфере недвижимости С. Батхурэл.

В настоящее время положено начало реализации некоторых функций государственного регулирования через профессиональные объединения, когда важна роль саморегулируемых организаций в повышении эффективности отрасли в обществе и экономике Монголии, развивающейся в русле международных тренды, а также внедрение профессиональных стандартов и норм поведения.

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