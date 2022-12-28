29 декабря – День национальной свободы и восстановления независимости Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия завтра, 29 декабря, вся страна отмечает 111-летие национальной свободы и восстановления независимости Монголии, а также 111-летие создания современной дипломатической службы.

16 августа 2007 года на заседании Великого Государственного Хурала было решено, что этот день будет праздничным. И 23 декабря 2011 года 29 декабря был официально объявлен всенародным праздником – «Днем национальной свободы и восстановления независимости Монголии». Этот день, в прямом смысле, Великий день для монголов и Монголии. Иными словами, ровно 111 лет назад в этот день официально было объявлено на весь мир о создании независимого государства – Монголии, отделившись от Маньчжурской империи. Это было историческим событием, имеющим важное значение для монголов, мечтавших о независимости и национальной свободе на протяжении многих лет.

Начало ХХ века застало Монголию на грани полного обнищания и разорения. Маньчжурское иго губительно отразилось не только на материальных условиях жизни монгольского народа, но и на его физическом состоянии. Вместе с тем в стране находилось много иностранных купцов-ростовщиков, в руках которых скапливались огромные богатства. В стране все больше росло недовольство, выливавшееся в стихийные выступления аратов против маньчжурских властей. Таким образом, к 1911 году складывались реальные условия для общенациональной борьбы в Монголии за свержение более чем двухвекового маньчжурского ига. В июле 1911 года в Өргөө (ныне Улан-Батор) тайно от маньчжурских властей состоялось совещание, в котором приняли участие крупнейшие светские и духовные лидеры во главе с Богдо гэгэном (Светлейшим Богдо). Учитывая новый курс маньчжурской политики и настроение монгольского народа, участники совещания признали невозможным для Монголии оставаться дольше под властью Цинской династии. В это время всюду по стране бурно развивалось национально-освободительное движение, начиная с Өргөө и кончая провинцией Ховд.

1 декабря 1911 года было опубликовано обращение к монгольскому народу, в котором говорилось: «Наша Монголия с самого начала своего существования была самостоятельным государством, а потому, согласно древнему праву, Монголия объявляет себя независимой от других властью в вершении своих дел. Ввиду изложенного сим объявляется, что мы, монголы, отныне не подчиняемся маньчжурским и китайским чиновникам, власть которых совершенно уничтожается, и они вследствие этого должны отправиться на родину». 4 декабря 1911 года маньчжурский амбан Саньдо и другие его чиновники выехали из Өргөө в Китай.

29 декабря 1911 года в Өргөө в монастыре Зуун-хурээ состоялась церемония восшествия на ханский престол главы ламаистской церкви Богдо гэгэна, получившего титул «Многими возведенный». Так, в результате освободительного движения монгольского аратства, страна сбросила с себя маньчжурское иго и изгнала ненавистную маньчжурскую бюрократию. Таким образом, через двести с лишним лет после ликвидации маньчжурами монгольской государственности, последняя была восстановлена в виде неограниченной феодально-теократической монархии, что было объективно прогрессивным явлением и историей нашей страны.

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