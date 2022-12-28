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В Казахстане рост COVID — 231 заболевший за сутки

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 231 случай коронавирусной инфекции и 11 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Сутками ранее в стране зафиксировали 175 заболевших.

Всего в стране подтверждено 1 402 280 случаев коронавирусной инфекции и 90 523 случая коронавирусной пневмонии.

На 28 декабря лечение получают 2 621 человек (2 480 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах остаются 282 заболевших, амбулаторно лечатся – 2 339. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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