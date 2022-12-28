ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

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CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 28 декабря, обновило статистику по жертвам украинского конфликта среди мирного населения. С 24 февраля по 26 декабря, по данным управления, погибли 6884 мирных жителя (в том числе 429 детей). Ранения получили 10 947 человек (в том числе 800 детей).

Среди погибших: 2719 мужчин, 1832 женщины, 175 девочек, 216 мальчиков. Также среди них 38 детей и 1904 взрослых, чей пол неизвестен. Среди раненых: 2364 мужчины, 1709 женщин, 229 девочек, 318 мальчиков. Пол раненых 253 детей и 6074 взрослых также неизвестен.

В Донбассе — 4052 убиты, 5643 ранены. На территориях Донбасса, подконтрольных Украине, 3569 убитых и 4010 раненых. В регионах, которые контролирует армия России — 483 убиты и 1633 ранены.

В докладе управления отмечается, что больше всего случаев гибели зафиксировано вследствие применения оружия «взрывного действия с широким радиусом поражения». Речь идет о тяжелой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетных ударах.