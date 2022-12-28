Монгольский богатырь Итинодзё дисквалифицирован на один турнир

CentralAsia (MNG) - Совет директоров Японской Ассоциации сумо дисквалифицировал на один турнир седьмого маэгасира Востока Итинодзё. Об этом сообщает Japan-Sumo.

29-летний уроженец Монголии наказан за нарушение антикоронавирусных предписаний.

В середине ноября в печати появилась информация о том, что самый тяжелый сэкитори злоупотреблял алкоголем и поднимал руку на оками-сан (супругу руководителя школы Минато). Дисциплинарная комиссия ЯАС провела внутреннее расследование и пришла к выводу, что информация «подтверждается частично».

В официальном сообщении Японской Ассоциации сумо по итогам чрезвычайного заседания Совета директоров говорится: рукоприкладство имело место более пяти лет назад и не было злонамеренным.

Источник, близкий к Минато-бэя, уточняет, что Итинодзё отбивался от оками-сан, щипался и кусался, когда она пыталась выводить его из бара.

Несколько раз терявший голову от алкоголя богатырь вступал в словесную перепалку с другими посетителями и ломал вещи. Однако последнее такое происшествие имело место почти четыре года назад, и все конфликты были улажены. Оками-сан тоже не держит зла на приемного сына.

В ходе расследования дисциплинарная комиссия установила, что Итинодзё два раза посещал ресторан монгольской кухни в компании друзей в период действия антикоронавирусных ограничений (осенью 2020-го года и в августе 2021-го).

Аби был дисквалифицирован ранее за подобный проступок на три басё, а Асанояма - на шесть. Мягкость наказания, вынесенного триумфатору Нагоя басё, объясняется тем, что ресторан монгольской кухни не является злачным заведением, Итинодзё оставался всё время в узком кругу друзей и застолье было недолгим.

Совет директоров не стал вмешиваться в семейные дела школы Минато. Уже больше года Итинодзё не разговаривает со своим тренером-наставником и общается с сисё только через адвоката. Источники намекают, что причиной разлада стали денежные вопросы.

Из-за дисквалификации бывший сэкивакэ потеряет прописку в высшем дивизионе макуути.

Итинодзё Такаси (яп. 逸ノ城駿, настоящее имя Ичинноров Алтанхуягийн (монг. Алтанхуягийн Ичинноров), род. 7 апреля 1993, аймак Архангай, Монголия) — монгольский профессиональный борец сумо. Высший ранг за карьеру — сэкивакэ. В июле 2022 года впервые завоевал Кубок Императора.

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