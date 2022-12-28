Украинские власти сообщили о возвращении в страну тел 42 погибших военных

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CentralAsia (CA) - В Украину вернули тела 42 погибших военных, сообщили в Минреинтеграции республики. По данным украинской стороны, общее число погибших, которых удалось вернуть,— 869. Об условиях передачи тел не сообщается.

«Ежедневно не прекращается работа по обмену, несмотря на то что процесс переговоров сложный и длительный, стараемся его ускорять … Вернем всех»,— подчеркнул уполномоченный по вопросу пропавших без вести Олег Котенко.

Россия и Украина регулярно проводят обмены пленными. 1 декабря врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об обмене по формуле 50 на 50. 6 декабря Россия и Украина провели новый обмен пленными по формуле 60 на 60.

14 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва и Киев провели очередной обмен пленными. По его словам, Украина вернула 64 военнослужащих, а также тела 4 погибших. 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский, по данным AFP, предлагал России обмен пленными по формуле «всех на всех».