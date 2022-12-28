Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек

- Азия и мир, погода
- 10:24, 28 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Не менее 63 человек погибли из-за снежной бури и холодов, обрушившихся на значительную часть США, сообщает телеканал NBC News.
Ранее поступали данные о 49 жертвах.
Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Нью-Йорк. Мэр города Буффало Байрон Браун заявил, что шторм, «возможно, стал самым худшим событием подобного рода, которое когда-либо видел город за последние 50 лет».
В Буффало, который является вторым по численности населения городом штата Нью-Йорк, по-прежнему действует запрет на поездки на машинах, а международный аэропорт Буффало Ниагара закрыт как минимум до утра среды по местному времени.
Около 60% населения США за последнюю неделю получили предупреждения об опасности из-за непогоды.
Снегопад начался на значительной части страны на прошлой неделе, в ряде районов установились чрезвычайно низкие для регионов температуры.
Президент США Джо Байден ранее объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк.
Всего смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.