В Казахстане запущен процесс утраты закона о первом президенте

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - В среду, 28 декабря в ходе пленарного заседания мажилис Казахстана взял в работу проект Конституционного закона «О признании утратившим силу Конституционного закона Казахстана «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».

Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов заявил, что данный законопроект разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума.

«В частности, законом от 8 июня 2022 года в соответствии с поправками в Конституцию исключен пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статусы и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией РК и конституционным законом. В этой связи, законопроектом предусматривается утрата силы конституционного закона. Предлагаю принять законопроект в работу, прошу поддержать», - сказал Кожахметов.

Присутствующие на заседании 90 депутатов единогласно проголосовали «За».

По закону «О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы» у бывшего президента Казахстана, а также его членов семьи был ряд привилегий.

Так, например, закон предоставлял Нурсултану Назарбаеву право обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Первый президент, в соответствии с законом, пользуется неприкосновенностью. Он не может быть подвергнут задержанию или аресту. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на основе права частной собственности Нурсултану Назарбаеву и проживающим с ним членам его семьи.

5 июня в Казахстане состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях Назарбаева, а также положения, разрешавшего ему избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Кроме того, исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.

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