В Узбекистане возбудили уголовное дело после смерти 18 детей от индийского сиропа против ОРВИ

CentralAsia (UZ) - Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей (известно о 18 случаях, всего сообщалось об осложнениях у 21 ребёнка), принимавших сироп «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech.

Дело возбуждено в отношении должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» по статье 186−3 Уголовного кодекса:

«Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, а также реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, совершённые после применения административного взыскания за такие же действия, повлёкшие человеческие жертвы».

Наказание по этому пункту — лишение свободы от 10 до 15 лет.

Формулировка статьи говорит о том, что ранее ответственные лица уже привлекались к административной ответственности. Детали не приводятся.

В сообщении пресс-службы СГБ говорится, что подозреваемые помещены в следственный изолятор СГБ. Их число не называется.

Следственные действия ведутся Следственным управлением СГБ.

В сообщении также говорится, что согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники Агентства по развитию фармацевтической сети, сироп не отвечает требованиям нормативных документов.

Ранее Минздрав Руз сообщил, что в составе препарата был обнаружен этиленгликоль — токсичное вещество, которое приводит к серьёзному ухудшению здоровья человека.