Тайвань увеличит срок службы в армии в три раза

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CentralAsia (CA) - Власти Тайваня решили в три раза увеличить срок службы в армии по призыву — с четырех месяцев до года, заявила на пресс-конференции президент Цай Инвэнь, передает Центральное информационное агентство Тайваня.

Новый срок обязательной службы начнет действовать с 1 января 2024 года. Призыву будут подлежать граждане, родившиеся после 1 января 2005 года. Оклад солдата, включая страховку и питание, составит 26 307 тайваньских долларов (около $850) вместо прежних 6500 тайваньских долларов ($211).

По мнению Цай Инвэнь, угроза Тайваню со стороны Китая очевидна. Только готовясь к войне, возможно избежать войны, и пока Тайвань достаточно силен, он не станет местом боевых действий и молодые люди не пойдут воевать, объяснила президент необходимость увеличить срок армейской службы.

По оценкам тайваньского аналитического Фонда национальной политики, которые приводит агентство Reuters, продление срока службы может с 2027 года обеспечивать дополнительно 60–70 тыс. человек личного состава. В настоящее время тайваньская армия комплектуется из добровольцев-контрактников и призывников. Ее численность составляет 165 тыс. человек.

Ситуация вокруг Тайваня и Китая обострилась после посещения островного государства спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая, который считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

После прибытия спикера конгресса на остров КНР начала военные учения в районе Тайваня. На острове в ответ повысили уровень боеготовности.

С тех пор Китай регулярно перемещает свои вооруженные силы вблизи Тайваня. В конце августа китайский дрон вошел в воздушное пространство близ острова Эрдань тайваньского архипелага Цзиньмэнь, Тайвань открыл по беспилотнику предупредительный огонь. 27 ноября Минобороны Тайваня сообщило, что за последние сутки к острову приблизились восемь самолетов и четыре корабля КНР. 25 декабря Китай провел около Тайваня учения со стрельбами. Всего с начала декабря в зону контроля противовоздушных сил Тайваня входило 438 китайских военных самолетов и 98 военно-морских кораблей, сообщали в тайваньском Минобороны.