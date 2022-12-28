Минимальная заработная плата будет увеличена в соответствии с ВВП, — премьер Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ принял участие в дискуссии «Новый общественный договор», организованной Федерацией профсоюзов Монголии, и представил свою «Новую политику возрождения». Они обменялись мнениями о том, как сотрудничать в реализации этого программного документа, реализуемого правительством, — передает интернет портал Itoim.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты Төмөрбаатарын Аюурсайхан, министр образования и науки Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан, министр здравоохранения Сэрээжавын Энхболд и более 800 членов профсоюзов. Профсоюзы 21 аймаков также приняли участие онлайн.

«Мы должны разорвать цепь несправедливого распределения богатства и неравенства, созданную за последние 30 лет. Это связано с тем, что правительство разрабатывает и реализует документ долгосрочной политики развития «Видение-2050». Это политика, которая ставит человеческое развитие на первое место», — сказал Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

«На сегодняшний день 47 процентов всех работающих имеют зарплату менее одного миллиона тугриков (1 млн.тугр - $291). В дальнейшем в рамках социального партнерства будет увеличена минимальная заработная плата в соответствии с ВВП. Увеличение среднего класса является главной целью как правительства, так и профсоюза. Мы будем тесно сотрудничать с профсоюзными организациями, чтобы продвигаться к реформам, которые ценят работу. По сей день правительство все еще борется со многими несправедливостями, которые преследуют общество, такими как 49 процентов Эрдэнэт, Оюу-Толгойское соглашение, Банк развития и воровство угля. Мы не можем двигаться вперед, не изменив всего этого. Изменив шесть факторов, ограничивающих развитие, Монголия может увеличить свой ВВП в 2-3 раза. Таким образом можно будет повысить заработную плату и предоставить гражданам равный доступ к богатству», — отметил он.

«Правительство Монголии будет работать с профсоюзами для распределения природных ресурсов через заработную плату и социальное обеспечение, для создания равных стартовых условий для ведения бизнеса, для расширения участия профсоюзов в принятии решений государственной политики, для увеличения стоимости и создания правовая база для защиты малого и среднего бизнеса».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения