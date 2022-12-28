«Монгольские железные дороги» намерены увеличить пропускную способность

CentralAsia (MNG) - Государственно-акционерная компания «Монгольские железные дороги» планирует закупить более восьми локомотивов и четырехсот вагонов (подвижного состава) для своих транспортных операций и приглашает заинтересованных лиц подавать свои предложения. Об этом сообщает mtz.mn.

Заинтересованные стороны должны представить следующие документы на монгольском или английском языках в течение срока, указанного в этом приглашении. Документы, необходимые для подачи, следующие: 1. Представление организации, 2. Внедрение подвижного состава, 3. Условия оплаты, 4. Срок поставки и 5. Ценовые предложения. Технические характеристики и требования к мощности необходимо получить по электронной почте info@mtz.mn.

Ценовые предложения по локомотивам и вагонам можно подавать отдельно. В июне 2010 года Великий Государственный Хурал Монголии ратифицировал «Государственную политику в области железнодорожного транспорта» с целью создания единой железнодорожной сети. В соответствии с Постановлением №. Постановлением Правительства Монголии от 03 ноября 2012 г. № 121, в котором говорится, что железнодорожная базовая инфраструктура, которая будет развиваться в рамках Фазы I и II «Государственной политики в области железнодорожного транспорта», предоставило «Монгольской железной дороге» особое право на строительство этой базовой инфраструктуры. Государственная акционерная компания (ГАК «Монголын төмөр зам - МТЗ»).

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