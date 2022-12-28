Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

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CentralAsia (CA) - Россия ввела ответные меры на установление западными странами потолка цен на нефть. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин — мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива. Запрет на продажу российской нефти начинает действовать с момента начала действия указа, а в отношении нефтепродуктов такая мера вступит в силу в дату, установленную правительством. Однако в ряде случаев поставки топлива все-таки будут разрешены, это будет возможно на основании спецрешения президента страны.

Следить за исполнением указа глава государства поручил Министерству энергетики России.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Россия неоднократно сообщала о намерении принять ответные меры, анонсировались разные варианты ограничений для Запада.

Ранее «Коммерсантъ» подсчитал, что экспорт нефти из России с момента введения потолка цен и эмбарго Евросоюза снизился более чем на 10% в месячном выражении. Другую оценку предоставил Bloomberg, сообщивший, что объем поставок сократился на 54%.