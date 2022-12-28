В 2023 году экономика будет расти, а инфляция снизится, но..., – экономист Монголии

CentralAsia (MNG) - Известный монгольский экономист, работавший по приглашению Экономического университета России (РЭУ, Москва) в 2015 году Чулуундоржийн Хашчулуун рассказал интернет-порталу Itoim о состоянии экономики Монголии в наступающем году.

«Исходя из макроэкономических показателей и исследований, проведенных профессиональными организациями, ожидается высокий экономический рост. В 2023 и 2024 годах экономика вырастет не менее чем на 5 процентов. Потому что наши экономические показатели в 2022 году выше, чем ожидалось. Есть вероятность, что экспорт горнодобывающей продукции и рынок в следующем году будут хорошими. Мы говорим, что экономика плохая, но можем сделать вывод, что правительство эффективно работало во время пандемии. Например, завершена дорога до Дархан, готовятся к эксплуатации некоторые железнодорожные и инфраструктурные проекты, прогрессирует нефтяная промышленность и т.д. Общая картина является относительно положительной картиной. Глобальная экономическая ситуация сложна, а региональная ситуация нестабильна, но в ближайшие годы экономика будет расти», — сказал он.

Он также рассказал о вызовах и трудностях, с которыми Монголия столкнется в наступающем году.

«Есть много проблем. Важно превратить каждую в возможность. Во-первых, проблемой остается рост цен на продовольственных рынках по всему миру. Поэтому домашнее сельское хозяйство, земледелие, выращивание овощей и производство мяса следует рассматривать как возможность. Есть требования. Важнейшей обязанностью правительства в период кризиса является обеспечение населения продовольствием. Наша страна на 100 процентов поставляет пшеницу, мясо и картофель внутри страны. Однако внутреннее предложение зелени и некоторых овощей, фруктов и яиц невелико и нуждается в поддержке правительства. Поддерживая это, лучше поддерживать гибкой налоговой политикой, а не деньгами.

Во-вторых, пандемия не закончилась, она продолжается. Прогнозируется увеличение числа различных тропических болезней из-за глобального потепления. Поэтому необходимо поддерживать отечественное производство лекарств и фармацевтической продукции и ориентироваться на политику свободного импорта. Говорят, что правительство будет развивать туризм. Среди них нам нужно предоставить иностранцам возможность приезжать в Монголию и получать медицинские услуги. Два наших соседа густонаселены. Таким образом, можно увеличить возможность приезжать в нашу страну и получать различные медицинские услуги. Также в связи с необходимостью оказания медицинских услуг населению страны по относительно доступной цене политика импортных лекарств должна быть либерализована и сделана конкурентоспособной. Кроме того, хотелось бы поддержать фармацевтическую отрасль, хотя бы создать в стране завод по производству масок и одноразовой продукции».

Говорят, что инфляция будет оставаться проблемой для мира в наступающем году. Как жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Банком Монголии, повлияет на экономику в следующем году?

«Денежно-кредитная политика ужесточается с прошлого лета. Таким образом, рост кредита ограничивается, а количество денег в обращении не увеличивается. В результате можно сказать, что инфляция стабилизируется и прогрессирует. Очень сложно стабилизировать инфляцию, когда инфляция высока во всем мире. Полагаю, что в конце 2023 года удастся удержать инфляцию на однозначном уровне.

Кроме того, предложение товаров относительно улучшится, когда китайский рынок откроется в следующем месяце. Кроме того, некоторые вопросы производства и логистики могут быть решены положительно. Таким образом, ожидается, что инфляция снизится и войдет в однозначную цифру».

Правительство объявило, что определенный процент государственных компаний будет открыт для общественности. В связи с этим было запущено IPO фондовой биржи!

«Правильно, что определенный процент фондовой биржи открыт для публики. Это правильное направление. Однако если государственная компания не перейдет в 100-процентную частную собственность, если государство останется, то возникнет сложная структура, которая как-то возьмет на себя ответственность за нее. АО «Эрдэнэс Монгол» вначале было небольшим отделом. Но теперь оон стало еще более крупной структурой. Поскольку именно так работает бюрократия, вмешательство государства в экономику должно быть резко сокращено. Иначе это дорого, малорентабельно, политически замешано, с некомпетентными кадрами и вместо развития экономики стало приносить ущерб. Давайте иметь концепцию, при которой государство отвечает только за социальные сферы и инфраструктуру, а все остальное создается частным сектором и регулируется монетарной и налоговой политикой. Госкомпании надо останавливать, больше создавать сейчас не надо».

Станет ли ситуация с внешним долгом нашей страны одной из самых больших проблем в 2023 году?

«Да. Нет страны без внешнего долга. Но есть резон эффективно использовать долг. Необходимо ответить на главный вопрос: почему у Монголии внешний долг? Кроме этого, не думайте брать кредит, пока вы можете его найти. Первоначальная идея привлечения денег на международном рынке заключалась в финансировании крупных производств. Причина финансирования отрасли заключается в том, что промышленность производит продукцию и погашает кредит. Но в нашей стране все наоборот. Например, когда были объявлены долгосрочные облигации Чингис Бонд, мы строили дороги, проводили исследования и финансировали небольшие проекты. Так что экономической выгоды при окупаемости практически нет. Это можно было сделать за бюджетные деньги. Что значит финансировать ремонт дорог долларовыми кредитами? На него нельзя ответить.

Вместо того, чтобы строить заводы, мы тратили деньги на бесполезные вещи и влезали в долги. И мы влезли в долги, чтобы погасить свой долг. Проделанная работа наполовину закончена. Примеров много: несовпадение ширины колеи, убыток Банка развития. С одной стороны, это правда, что экономика развивается. С другой стороны, была возможность развить гораздо больше».

«Нашей экономике есть куда расти. Некоторые действия правительства оказали на это положительное влияние. В дальнейшем необходимо уделить особое внимание обеспечению продовольствием населения. Во-вторых, необходимо соединить железнодорожную сеть с сетью южного соседа. Так будет выгодно. В-третьих, необходимо решить проблемы энергетического сектора и увеличить предложение».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения