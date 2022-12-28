Корейский суд наказал гражданина, совершившего мошенничество в Монголии

11-я уголовная палата окружного суда Ульсана

CentralAsia (MNG) - Гражданин Южной Кореи был приговорен к тюремному заключению в Корее по обвинению в совершении мошенничества с целью «квалифицироваться для участия в монгольском проекте солнечной энергетики».

К тюремному заключению и штрафу был приговорен представитель компании, которая завышала свои показатели, выставив фальшивый налоговый счет на сумму более 10 миллиардов вон, чтобы выиграть монгольский проект солнечной энергетики, сообщает портал Munhwa Ilbo ежедневной одноименной газеты.

11-я уголовная палата окружного суда Ульсана (глава Пак Хён Бэ) объявила 28-го декабря, что она приговорила г-на А в возрасте 40 лет к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1,1 миллиарда вон, который был передан судебное разбирательство по делу о нарушении Закона о строгих наказаниях за конкретные преступления.

По данным суда, г-н А, управляющий компанией по производству электроэнергии из возобновляемых источников, выдал 8 фальшивых квитанций (налоговых счетов-фактур) с подробностями, как будто он продал продукцию 5 другим компаниям с декабря 2018 года по июль 2020 года.

Г-н А также получил 7 налоговых счетов, написанных так, как будто он купил продукт у другой компании. Сумма фальшивых налоговых счетов, выставленных г-ном А таким образом, составляет 5,27 миллиарда вон, а сумма фальшивых налоговых счетов, которые он получил, составляет 5,48 миллиарда вон, что в сумме составляет более 10,7 миллиарда вон. Было расследовано, что г-н А совершил такое преступление, чтобы выиграть экспортный бизнес, связанный с солнечной энергией, у местной компании в Монголии.

Судья сказал: «Качество преступления неудовлетворительное, поскольку оно препятствует законному осуществлению государством своих прав на сбор налогов и подрывает уместность и справедливость налогового администрирования».

источник: Munhwa Ilbo

перевод с корейского: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения