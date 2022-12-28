Госпитализированный футболист Пеле прощается с родными и друзьями, - СМИ

Пеле

CentralAsia (CA) - Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался с родными и близкими, в своем Twitter сообщает британский бизнесмен, акционер агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид.

На протяжении месяца 82-летний Пеле находится в больнице. Два года назад у него диагностировали рак.

«Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что «его состояние снова ухудшилось», — написал Халид.

Спортивный журналист Тарик Панжа раскритиковал заявление предпринимателя.

«Откуда вы знаете? Ужасные аккаунты, которые публикуют обновления о состоянии здоровья тяжелобольного человека. Использование кавычек возмущает еще больше. Очевидно, что Пеле серьезно болен, но такие непроверенные инсайды особенно поражают», — разгневанно отреагировал Панжа.

Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970). В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.