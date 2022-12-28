Выпущен календарь «Welcome to Mongolia-Event 2023»

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии объявило 2023–2025 годы «Годом посещения Монголии», а Национальный комитет по развитию туризма был утвержден постановлениями правительства 350 и 371 от 2022 года.

В этом контексте было создано 6 рабочих подгрупп, а рабочую подгруппу, ответственную за разработку и объявление календаря международных мероприятий, которые будут организованы в Монголии, возглавили министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, а заместитель председателя, министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, Министр культуры Номин Чинбат. Проект календаря обсудили на заседании Правительства 7 декабря 2022 года.

Кроме того, название календаря изменено на «WELCOME TO MONGOLIA-EVENT 2023» в соответствии с Постановлением Правительства №410 «Об утверждении ключевых слов» от 16 ноября 2022 года. Этот календарь включает 22 мероприятия, направленных на популяризацию Монголии за рубежом, возрождение индустрии туризма, улучшение экономики и увеличение инвестиций.

В рамках рабочей группы представители правительства и частного сектора, профессиональные организации индустрии туризма и гостеприимства обменялись мнениями и разработали календарь международных мероприятий, которые состоятся в Монголии в 2023 году.

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