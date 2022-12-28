Узбекистан и Кыргызстан подготовили проекты документов, регламентирующих работы по демаркации госграницы

- Узбекистан, политика
- 14:15, 28 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - С 23 по 27 декабря в Оше состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации узбекско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.
По их данным, стороны подготовили проекты правовых и технических документов, регламентирующих работы по демаркации узбекско-кыргызской государственной границы
Подчеркивается, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам мероприятия подписан протокол.
Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.
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