Узбекистан и Кыргызстан подготовили проекты документов, регламентирующих работы по демаркации госграницы

CentralAsia (UZ) - С 23 по 27 декабря в Оше состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации узбекско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

По их данным, стороны подготовили проекты правовых и технических документов, регламентирующих работы по демаркации узбекско-кыргызской государственной границы

Подчеркивается, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам мероприятия подписан протокол.

Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.