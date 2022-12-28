На афгано-узбекской границе открылся Международный торговый центр

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 27 декабря открылась первая часть Термезского международного торгового центра на границе Афганистана и Узбекистана, передает Тolonews.

Как сообщил глава торгового центра Бахтияр Розиоф, совместный рынок создан с целью развития торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями двух стран.

На рынке есть четыре тысячи магазинов, оздоровительный центр, ресторан, а также отдельная зона для производства и логистики, и магазин.

Было сказано, что с завершением работы всех частей этого торгового рынка граждане Афганистана могут входить на этот рынок без визы и находиться там до десяти дней.

«В этот крупный проект было инвестировано не менее 75 млн долларов, и были созданы большие торговые возможности для трейдеров Афганистана и Узбекистана», - сказал Розиоф.

Розиоф сказал, что вторая часть рынка будет открыта для трейдеров в первые три месяца 2023 года.

Афганский инвестор сказал, что создание рынка важно для увеличения инвестиций в страну.

«Если Аллах пожелает, этот рынок скоро завершится и откроется, и это хороший шаг для торговли двух стран», — сказал трейдер Назер Ахмад.

Торгово-инвестиционная палата Афганистана заявила, что поиск выхода афганской продукции на любой рынок имеет важное значение для экономики страны.

«Афганистану выгодно, чтобы его продукция везде имела хороший рынок. Предпринимаются усилия по расширению рынка сбыта продукции», — сказал глава Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Йонис Моманд.

По словам узбекских официальных лиц, в Узбекистане проживает не менее 10 000 афганцев, и многие из них занимаются торговой деятельностью.