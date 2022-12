В Китае из-за сильного тумана произошло ДТП с участием 200 машин, один человек умер (фото, видео)

CentralAsia (CA) - Более 200 машин столкнулись в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана, как минимум один человек погиб, сообщае т Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в среду в 7:40 утра (по местному времени) на автомобильном мосту с двусторонним движением. Большое количество машин наехали друг на друга из-за плохой видимости на дороге.

Один из спасателей, работающих на месте происшествия, сообщил корреспондентам местного радио «Хэнань цзяотун», что, по первоначальным подсчетам, в ДТП попали более 200 автомобилей.

На данный момент 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии.

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china's Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn "Great Escape"), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT