Ким Чен Ын обнародовал новые военные цели КНДР

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил «провокационную» ситуацию на Корейском полуострове и назвал направления «борьбы с врагами» и укрепления самообороны в следующем году. На эти темы Ким Чен Ын, который также является Генеральным секретарем Трудовой партии КНДР, говорил во время своего доклада на шестом пленуме Центрального комитета (ЦК) партии, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Доклад [Ким Чен Ына] <...> четко осветил принципы внешнеполитической работы и направления борьбы с врагами, которых необходимо последовательно придерживаться партии и правительству КНДР в нынешней обстановке для защиты государственной власти и охраны государственных интересов», — говорится в сообщении ЦТАК.

По словам лидера КНДР, нужно приложить «большие усилия» в ответ на сложную и меняющуюся ситуацию, а руководящие кадры всех уровней должны «решительно изменить подход к делу и стиль работы», чтобы «выполнить священный и тяжелый служебный долг перед партией и революцией, Родиной и народом», говорится в сообщении северокорейского агентства.

Шестой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва начался 26 декабря. Ким Чен Ын выступал на заседании 27 декабря и продолжит свой доклад 28 декабря, указывает ЦТАК.

26 декабря пять беспилотников КНДР пересекли демаркационную линию, разделяющую две Кореи. В район нарушения границы Южная Корея направила истребители и ударные вертолеты. Военные вертолеты Южной Кореи сделали около ста выстрелов, чтобы сбить северокорейские беспилотники, однако сбить дроны диаметром не более 2 м этими выстрелами не удалось, сообщал южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. В итоге один из пяти дронов пролетел над Сеулом, остальные оказались в районе острова Канхвадо на западе Южной Кореи. Он находится вблизи демаркационной линии, Сеул — примерно в 50 км от нее.

Позднее летательные аппараты исчезли из зоны обнаружения южнокорейских военных. При этом один из вертолетов, который Южная Корея подняла после нарушения границы, потерпел крушение. Это легкий штурмовик КА-1, он упал по неизвестной причине в округе Хонсон, в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно спаслись, сообщили военные. Главный оперативный директор Объединенного комитета начальников Кан Син Чхоль принес публичные извинения от имени военных за неудачную операцию по уничтожению северокорейских дронов.