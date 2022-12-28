Песков рассказал о смысле девяти колец лидеров стран СНГ

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не акцентировать внимание на перстнях, подаренных лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге 26 декабря.

«Не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — сказал Песков. На уточняющий вопрос, будет ли президент Владимир Путин носить кольцо, Песков ответил отрицательно.

Участникам саммита стран СНГ подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, сообщал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Канал публиковал фотографию, на которой видно, что это кольцо надето на безымянном пальце белорусского президента. В центре кольца размещена эмблема СНГ, а внутри объемными буквами прописано поздравление «С Новым годом 2023». Кольцо изготовлено из материалов, похожих на белое и желтое золото.

Перстни, помимо Лукашенко и Путина, получили все девять лидеров: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Саммит прошел 26 декабря в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Петербурге. Политики общались около семи часов. Путин заявил на открытии встречи, что факт проведения саммита говорит о стремлении продолжать выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ сообща и в духе подлинного стратегического партнерства.