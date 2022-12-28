«Огурчиков пришлёшь?»: Путин позвонил девочке из Запорожья, чья открытка досталась ему на «Ёлке желаний»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин позвонил 8-летней девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал на «Ёлке желаний».

Ребёнок мечтал побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, и часть этих желаний уже исполнилась. Девочка приехала в Великий Устюг вместе с мамой и папой.

Путин позвонил школьнице и поговорил с ней о том, как она отдыхает. Он попросил её передать привет родителям и рассказал, какой ответный подарок его бы обрадовал.

«Я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлёшь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних», — сказал президент.

Он также поздравил всю семью с наступающим Новым годом.

«Ёлка желаний» – акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам. Путин снял три открытки. Мальчик мечтает о поездке в Москву в Военную академию ВС РФ, а ещё одна девочка — увидеть северное сияние и прокатиться в оленьей упряжке.