Урожайная луна: Представление Монголии на премию «Оскар» за лучший международный полнометражный фильм получило премьеру в прессе и индустрии США

Продюсер Уран Сайнбилэг с исполнительным директором AWFF Жоржем Чамчумом

CentralAsia (MNG) - В четверг, 15 декабря, на специальном мероприятии Всемирного азиатского кинофестиваля в театре Landmark в Вествуд-Виллидж, Лос-Анджелес, состоялась премьера драмы режиссера Амарсайхана Балжинняма «Урожайная луна» в американской прессе и индустрии. Присутствовали продюсер фильма Уран Сайнбилэг, оператор-постановщик Джосуа Фишер и звукорежиссер/редактор/микшер Эван Миллард.

«Урожайная луна» была представлена Монголией в номинации «Лучший международный художественный фильм» на 95-й церемонии вручения премии «Оскар», которая должна состояться в воскресенье, 12 марта 2023 года. Широко признанный одним из лучших фильмов, выпущенных в Монголии за последние годы, он трогательно рассказывает история человека, возвращающегося в родную деревню в монгольской степи, чтобы позаботиться об умирающем отчиме, который завязывает горько-сладкую дружбу с мальчиком-сиротой, которая навсегда меняет их жизнь.

Амарсайхан Балжинням, который также играет главную роль в фильме, является известным, опытным монгольским актером, снявшимся во многих известных монгольских фильмах, а также в оригинальном сериале Netflix «Марко Поло». «Урожайная луна» — его режиссерский дебют, для которого он также написал сценарий. Перед началом фильма был показан ряд коротких видеороликов, в которых были представлены стимулы к совместному производству от Монгольского национального совета по кинематографии.

С помощью «Урожайной луны» режиссер хочет выразить сердца, эмоции и мировоззрение своего народа через общие проблемы кочевого монгольского общества на грани перемен, чтобы создать незабываемый кинематографический опыт.

Премьера фильма совпала с решением правительства Монголии объявить 2023 и 2024 годы годами «Посетите Монголию». Страна, известная как «Последний рубеж кочевой культуры», поставила цель принять один миллион туристов в 2023 году. Многие уверены, что этот фильм станет важным продвижением к достижению этой цели.

Мировая премьера «Урожайная луна» состоялась на 41-м Ванкуверском международном кинофестивале 2022 года, где фильм получил приз зрительских симпатий Vanguard. По мотивам короткого романа Т. Бум-Эрдэнэ «Тунтуулэй», фильм получил ряд положительных отзывов критиков и представлен для международных продаж компанией Asian Shadows.

Азиатский всемирный кинофестиваль (AWFF), основанный кыргызским общественным деятелем Садыком Шер-Ниязом, привозит в Лос-Анджелес лучшее из широкого спектра азиатского мирового кино, чтобы привлечь большее внимание к богатству кинематографистов региона и укрепить связи между азиатскими и голливудской киноиндустрии.

источник: Asian World Film Festival

перевод: Татар С.Майдар

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