Общее поголовье скота в Монголии достигло до 71,1 млн

CentralAsia (MNG) - Согласно предварительным результатам переписи скота и домашних животных, в этом году по всей стране подсчитано 71,1 миллиона голов скота, что является самым высоким показателем за всю историю. Об этом сообщил в среду Национальный статистический комитет Монголии, - передает аnаliz.mn.
К концу 2022 года в общем поголовье скота количество лошадей занимает 4,8 млн голов (6,8%), крупного рогатого скота - 5,5 млн (7,7%), верблюдов - 470,4 тыс. (0,7%), овец - 32,7 млн (46%), коз - 27,6 млн (38,8%).
Пять аймаков лидируют по количеству поголовья скота:
- в аймаке Хубсугул насчитывается 6,3 миллиона голов домашнего скота,
- в аймаке Архангай - 5,9 миллиона голов скота,
- в аймаке Төв - 5,11 миллиона голов скота,
- в аймаке Хэнтий - 5,1 миллиона голов скота,
- в аймаке Сухбаатар - 4,6 миллиона голов скота.
Согласно показателям переписи за последние 10 лет, поголовье скота:
- 45,1 миллиона в 2013 году
- 51,9 миллиона в 2014 году
- 55,9 миллиона в 2015 году
- 61,5 миллиона в 2016 году
- 66,2 миллиона в 2017 году
- 66,4 миллиона в 2018 году
- 70,9 миллиона в 2019 году
- 67 миллионов в 2020 году
- 67,3 миллиона в 2021 году.
Учитывая влияние животноводства на экономику, на сельскохозяйственный сектор приходится 13% валового внутреннего продукта Монголии, в то время как на сектор животноводства приходится около 92%.