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Общее поголовье скота в Монголии достигло до 71,1 млн

CentralAsia (MNG) -  Согласно предварительным результатам переписи скота и домашних животных, в этом году по всей стране подсчитано 71,1 миллиона голов скота, что является самым высоким показателем за всю историю. Об этом сообщил в среду Национальный статистический комитет Монголии, - передает аnаliz.mn.

К концу 2022 года в общем поголовье скота количество лошадей занимает 4,8 млн голов (6,8%), крупного рогатого скота - 5,5 млн (7,7%), верблюдов - 470,4 тыс. (0,7%), овец - 32,7 млн (46%), коз - 27,6 млн (38,8%).

Пять аймаков лидируют по количеству поголовья скота:

  • в аймаке Хубсугул насчитывается 6,3 миллиона голов домашнего скота,
  • в аймаке Архангай - 5,9 миллиона голов скота,
  • в аймаке Төв - 5,11 миллиона голов скота,
  • в аймаке Хэнтий - 5,1 миллиона голов скота,
  • в аймаке Сухбаатар - 4,6 миллиона голов скота.

Согласно показателям переписи за последние 10 лет, поголовье скота:

  • 45,1 миллиона в 2013 году
  • 51,9 миллиона в 2014 году
  • 55,9 миллиона в 2015 году
  • 61,5 миллиона в 2016 году
  • 66,2 миллиона в 2017 году
  • 66,4 миллиона в 2018 году
  • 70,9 миллиона в 2019 году
  • 67 миллионов в 2020 году
  • 67,3 миллиона в 2021 году.

Учитывая влияние животноводства на экономику, на сельскохозяйственный сектор приходится 13% валового внутреннего продукта Монголии, в то время как на сектор животноводства приходится около 92%.

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