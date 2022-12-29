Экспорт угля из Монголии достиг 30 млн тонн

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства горной и тяжелой промышленности, с 16 по 22 декабря было экспортировано 7 775 углевозов и 1 646 контейнеров общим объемом 1 011,5 тыс. тонн угля, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года экспортировано 30 295,5 тыс. тонн угля, что на 90 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период с начала года экспортировано 481 грузовика и 320 контейнеров или 1 409,6 тысячи тонн медного концентрата, что на 11,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается железной руды и концентрата, то с начала года было экспортировано 10 грузовика и 919 контейнеров, или всего 4607,2 тысячи тонн, что на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года, по состоянию на 22 декабря, ЦБ закупил 22,50 тонны золота. Это на 9,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем экспорта минеральных продуктов в среднем составил 108 процентов. Например, угля - 168,3 %, медного концентрата - 116,2 %, железа - 91,1 %, золота - 112,5 %, нефти - 73,5 %, цинка - 137,6 %, фтора - 55,9 %.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения