«Зеленый фест-2022» открылся на Центральной площади Улан-Батора. Фото

CentralAsia (MNG) - Официально открылась акция «Зеленый фест-2022», организованная под девизом «Не таять» против глобального изменения климата. Мероприятие совместно организуют Министерство окружающей среды и туризма, мэрия города Улан-Батор, Центр поддержки малого и среднего бизнеса и услуг, ООО «Оргилмедиа Менеджмент», ООО «Мөнгөн Цой» и международные организации.

В рамках этого мероприятия организаторы ежедневно до конца 31 декабря на площади Улан-Батора будут представлять публике арт-перформансы и специальные программы. Кроме того, площадь превращена в новогоднюю обстановку с катком, ледовым городком и световыми декорациями. Рождественские елки были украшены 100% переработанными материалами молодежью Детского фонда ООН, а огни и белые медведи также были украшены переработанными материалами.

Что касается мероприятия, заместитель председателя, отвечающий за социальный сектор, зеленое развитие, загрязнение воздуха и окружающей среды, З. Төмөртөмөө, сказал: «Министерство окружающей среды и туризма и мэрия города Улан-Батор совместно планировали организовывать ежедневные мероприятия. в течение всего декабря, но пришлось отложить в связи с неизбежными обстоятельствами. Мероприятие официально возвращается сегодня, и каждый вечер будут специальные программы. Помимо освещения и декораций, мы также построили ледовый городок и каток. Приглашаем вас приходить каждый день в 20:00 до 31 декабря».

Мероприятия были организованы таким образом, чтобы создать приятные воспоминания и почувствовать неповторимое новогоднее настроение, сфотографировавшись с семьей и друзьями возле ледового городка и световых декораций. В магазинах будут продукты, напитки и другие сувениры от малых и средних предприятий и поставщиков услуг. Культурные представления мероприятия Green Fest-2022 продлятся 30 минут.

фото источник: Гэрэл зурагт дурлагсдын фэйсбүүк групп

фотограф: Аргун

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