ООО «Эрдэнэс Монгол» дано поручение о проверке запасов месторождения Асгат

CentralAsia (MNG) - На заседании Постоянной парламентской комиссии по индустриализации 28 декабря министр отрасли представил информацию на тему «Смешанные месторождения металлов и их использование».

Депутаты заявили, что Правительством и Парламентом приняты соответствующие решения по вводу месторождения Асгат в хозяйственный оборот, и спросили, как работать над этим вопросом, вырабатывать политику и планировать.

Х. Бадамсурэн, исполнительный директор группы компаний «Коппер энд Метал Групп» ООО «Эрдэнэс Монгол», сообщил, что подтвержденные запасы месторождения Асгат составляют 6,4 млн тонн. Мы внесли предложение по использованию этого месторождения и представим это предложение Совету директоров ООО «Эрдэнэс Монгол».

Министр горной промышленности и тяжелой промышленности Ж.Ганбаатар добавил: «В 1996 году подтвержденные запасы месторождения Асгат составляли 6,4 миллиона тонн, а потенциальные запасы – 22 миллиона тонн. Поэтому министерство поручило ООО «Эрдэнэс Монгол» проверить свои 22 млн тонн».

Месторождение серебра и смешанных металлов Асгат расположено в западной части Монголии, в сомоне Ногоон-Нуур аймака Баян-Өлгий, граничащей с Алтайским краем России.

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