Демократическая партия Монголии впервые формирует Контрольно-надзорное правительство

CentralAsia (MNG) - 24 декабря на очередном заседании Комитета по национальной политике были внесены структурные изменения и одобрено слияние Монгольской национально-демократической партии с Демократической партией.

Также было создано Контрольно-надзорное правительство, главой которого был назначен бывший премьер-министр Мэндсайханы Энхсайхан.

«На недавнем заседании Комитета по национальной политике Демократической партии была создана новая и интересная политическая структура. Было создано Контрольно-надзорное правительство или Политический совет, и я был назначен его главой. Эта форма политики практикуется более чем в 30 странах мира. Основная цель – повышение ответственности действующего прхавительства. Будучи оппозиционной партией, Демократическая партия первой создала такую ​​структурную организацию в Монголии. Считаю важным сделать деятельность правящей партии более контролируемой народом. Мы покажем, что есть альтернатива любой проблеме», — сказал Мэндсайханы Энхсайхан.

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