Отсутствие мировых лидеров объясняется нехваткой мудрости, - Генри Киссинджер

CentralAsia (CA) - Опытный дипломат, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер задается вопросом о причине отсутствия мировых лидеров.

Автор WSJ объясняет теорию Киссинджера: проблема заключается в ухудшении образования, погоне за внешним и в возможном исчезновении культуры «глубокой грамотности»:

Нехватка государственных деятелей привела к тому, что популисты и технократы управляют миром, что неправильно.

Действительно ли отсутствие мировых лидеров становится очевидным именно в тот момент, когда человечество нуждается в них, как никогда прежде? Как я недавно выяснил, Генри Киссинджер видит ситуацию как раз такой и переживает, что в результате под угрозой может оказаться вся цивилизация.

Беспокойство — естественное для Киссинджера состояние. В своей первой книге «Мир восстановлен» (1957) он изложил ряд идей, которые по сей день доминируют в его мировоззрении. Он считает, что в любой конкретный момент времени сложную архитектуру жизнеспособного мирового порядка понимает лишь горстка людей, а еще меньшее их количество могут стать лидерами, необходимыми для создания, защиты и реформирования хрупких международных рамок, благодаря которым возможен хотя бы частичный мир.

Надо сказать, что успешному лидеру недостаточно просто понимать международную систему. Киссинджер сетует на огромную пропасть между миром, который хотят видеть граждане любой отдельно взятой страны, и реальностью. Мир не может быть таким китае-центричным, каким его хочет видеть китайская общественность, таким демократичным и просвещенным, каким хотели бы его видеть мы, американцы; таким исламским, как хотели бы многие мусульмане; таким чутким к проблемам развития, как хотят некоторые африканские и латиноамериканские страны, или таким восхищенным французским величием или британским моральным лидерством, как хотят жители этих стран.

Великие лидеры должны преодолеть разрыв между общественным мнением в собственных странах и неотделимыми от международной дипломатии компромиссами. Они должны достаточно отчетливо видеть мир, чтобы понимать его возможности и устойчивость, и уметь убедить граждан принять результат решений, которые зачастую приносят одно лишь разочарование. Как ни парадоксально, подобная задача вызывает трудности именно в могущественных государствах вроде США, которые имеют доступ ко многому из того, чего жаждут. Малые и слабые страны осознают необходимость компромисса, тогда как великие и могущественные часто полагают, что должны получить все сразу.

Роль руководителя предполагает редкое сочетание интеллектуальных способностей, глубочайших знаний и интуитивного понимания политики, которое дано немногим. В последней книге под названием "Лидерство: шесть исследований в области мировой стратегии" (Leadership: Six Studies in World Strategy) Киссинджер выделяет шесть лидеров (Германия — Конрад Аденауэр, Франция — Шарль де Голль, США — Ричард Никсон, Египет — Анвар Садат, Великобритания — Маргарет Тэтчер, Сингапур — Ли Куан Ю), которые добились больших успехов как внутри своих государств, так и за их пределами. Вместе в тем книга нацелена не в прошлое, а в будущее. Киссинджер подчеркнул, что опасается исчезновения тех исключительных условий, что способствовали появлению вышеперечисленных деятелей.

Все шестеро не являются выходцами из высшего общества. Они выросли в простых семьях среднего класса и понимали, каким мир видит простой народ. Получив образование в меритократических университетах, они оказались психологически, интеллектуально и культурно готовы к эффективной и дисциплинированной работе на национальном и международном уровнях.

Киссинджер задается вопросом, не разрушается ли сейчас этот конвейер, не стали ли элитные высшие учебные заведения относится к студентам менее строго и цела ли культура «глубокой грамотности», столь необходимая для взращивания лидерских качеств в новых поколениях.

Речь не просто о том, что политкорректные профессора упрощают процесс образования, а левые идеологи-пустозвоны исключают из него сложные и нетипичные идеи. Речь о том, выдержат ли глубина и строгость классической науки натиск визуализированной культуры и снижение продолжительности концентрации внимания, во благо которого трудятся электронные СМИ.

99-летний Киссинджер размышляет над проблемами лидерства дольше, чем прожило большинство американцев. Когда в 60-х годах прошлого века он начинал политическую карьеру, американской внешней политикой управляла старая элита WASP (Белые англосаксонские протестанты). Но однажды аристократы духа вроде Ачесона, Банди и Олсопа, которые принесли Америке план Маршалла и войну во Вьетнаме, исчезли. Администрации президентов Никсона, Рейгана и Джорджа Буша-старшего достигли значительных успехов, тогда как в XXI веке американские лидеры демонстрируют куда менее впечатляющий послужной список.