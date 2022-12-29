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Китай с 8 января отменит ПЦР-тестирование приезжающих в страну
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С 8 января 2023 года прибывающим в Китай не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР. При этом по-прежнему нужно будет предоставить на таможне результаты ПЦР-теста, сданного за 48 часов до въезда. С этой же даты Китай перестанет тестировать на COVID-19 замороженные продукты.

В начале декабря в Китае отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках коронавируса и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. На этот шаг власти пошли после того, как в конце ноября в стране начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. С 14 декабря в Китае перестали учитывать бессимптомные случаи заболевания COVID-19. Власти страны также изменили критерии установления смерти от вируса и отказались от ежедневных отчетов.

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