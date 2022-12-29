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Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок
Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров

CentralAsia (CA) -  В Перми вынесли приговор 19-летнему россиянину Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете РФ, сообщает «РИА Новости».

Решением Пермского краевого суда осужденный признан виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Бекмансуров приговорен к пожизненному заключению.

Также суд обязал осужденного выплатить компенсации семьям погибших, которые предъявили исковые требования на общую сумму в 18,3 млн рублей. В ходе судебного разбирательства Бекмансуров признал вину по всем пунктам, но просил суд не назначать ему максимальное наказание, ссылаясь на активное сотрудничество со следствием и инвалидность – при задержании он получил ранения, из-за которых ему ампутировали левую ногу.

Трагедия в Перми произошла осенью прошлого года. 19-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в одном из университетов. Жертвами нападения стали шесть человек, ещё более 40 получили ранения.

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