Лавров: ОБСЕ пребывает в глубочайшем кризисе

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад превратил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в «арену пропагандистских баталий». По его мнению, организация пребывает в «глубочайшем кризисе».

«Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются нелучшим образом. Организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет она пребывает в глубочайшем кризисе»,— сказал Лавров.

Министр считает, что страны Запада воспринимают ОБСЕ как площадку для продвижения коллективных интересов. В 2022 году председателем организации была Польша «с ее откровенно антироссийскими установками», отметил Лавров. «По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью»,— добавил он.

Польша ранее отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь в начале декабря. Ранее он был постоянным участником таких мероприятий.