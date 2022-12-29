Сотрудника разведки Германии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

- Азия и мир, политика
- 10:30, 29 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Немецкая Федеральная прокуратура арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) по подозрению в государственной измене, следователи считают, что он передавал российской разведке информацию, составляющую государственную тайну. Об этом сообщила на сайте пресс-служба немецкой Генпрокуратуры.
В квартире и на рабочем месте подозреваемого Карстена Л. провели обыски, следователи также обыскали рабочее место еще одного человека, чей статус в деле не уточняется.
BND начала собственное расследование, как только ведомству стало известно о возможной госизмене сотрудника, когда подозрения усилились, руководство обратилось к следователям, рассказал глава немецкой разведки Бруно Каль, передает Reuters. Он указал, что следствие велось в секрете, чтобы не дать «противнику преимущество в нанесении вреда Германии».
Spiegel пишет, что канцлера Олафа Шольца проинформировали о наличии подозреваемого в госизмене сотрудника разведки еще несколько недель назад.
При этом в последние годы в Германии неоднократно выявляли людей, которых подозревали в сотрудничестве с российской разведкой, напоминает Spiegel. В ноябре суд в Дюссельдорфе приговорил подполковника запаса к одному году и девяти месяцам условно, следствие считало, что тот поддерживал связь с ГРУ и передавал Москве данные о немецких резервистах. Весной суд в Мюнхене приговорил ученого из Аугсбургского университета к одному году условно, посчитав, что тот передал информацию о европейской ракетной системе «Ариан» сотруднику службы внешней разведки (СВР).