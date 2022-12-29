Глава Минцифры Украины заявил, что «на коленях» просил у Маска запустить в стране Starlink

Михаил Федоров

CentralAsia (CA) - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о том, как Киев договаривался о доступе к системам спутниковой связи Starlink. По его словам, он «на коленях» просил о поставках оборудования компании SpaceX Илона Маска.

«Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работать на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд», — сказал он в интервью Associated Press. По словам министра, передача Украине терминалов Starlink «спасла тысячи жизней».

Федоров сравнил передачу Space X спутниковых терминалов с поставляемыми США РСЗО с точки зрения значимости для способности Украины организовать оборону.

По данным AP, SpaceX к настоящему моменту передала Украине около 24 тыс. терминалов Starlink. Компания Маска начала поставлять их после начала военных действий, после того, как украинский министр написал в Twitter бизнесмену запрос на эти станции. В октябре Маск заявил, что компания не может дальше финансировать работу Starlink в Украине, однако позднее сообщил, что продолжит оплачивать работу системы.

Ранее, 20 декабря, Федоров сообщил, что власти Украины договорились со SpaceX о получении еще более 10 тыс. спутниковых терминалов Starlink. Их передадут в ближайшие несколько месяцев.

«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину», — сказал Федоров.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.