МИД Казахстана принял извинения РФ за слова ее посла о националистах и русофобии в республике

CentralAsia (KZ) - Российская сторона принесла извинения в связи с нашумевшим заявлением посла РФ Алексея Бородавкина о «националистах и русофобии» в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает КазИнформ.

«С Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. Более того, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов уже прокомментировал высказывания российского посла. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свои пояснения по этому вопросу.

Считаем, что вопрос на сегодняшний день исчерпан. Извинения российской стороны приняты», — сказал он.

Представитель казахского МИД подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Россией определяются главами государств. Во время последнего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию стороны подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

«Как отметил наш президент, за это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнёрство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. Острых вопросов между нами нет», — заключил Смадияров.

Поводом для разбирательств стало декабрьское интервью Бородавкина, в котором тот заявил: «К сожалению, могу констатировать и выразить озабоченность по поводу националистических тенденций. Радикальные, подчеркну, националистические тенденции в Казахстане просматриваются все более и более явственно». Тогда же дипломат заявил, что РФ, «если ее попросят об этом», готова оказать помощь Казахстану в пресечении «всякого рода экстремистских националистических выступлений».

Комментируя эти высказывания, спикер Мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов, отметил, что Алексей Бородавкин — очень опытный дипломат и «не должен уподобляться пропагандистам и политологам».

В свою очередь, глава МИДа РФ Сергей Лавров подчеркнул, что высказывание посла не то что не отражает позицию российского ведомства, оно «не отражает позицию Алексея Николаевича Бородавкина, потому что он никогда не произносил того, в чём его пытаются обвинять некоторые средства массовой информации Казахстана». По заверению Лаврова, МИД РФ исходит из того, что отношения между странами «определяют только президенты».

Между тем, еще 7 декабря в Казахстане запустили петицию за выдворение посла РФ из страны в связи с его высказываниями. К настоящему моменту ее подписали свыше 8 тыс. человек.

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