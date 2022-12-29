Недвижимость в Алматы, Москве и Дубае: Антикор Казахстана показал, что вернули государству

CentralAsia (KZ) - Антикоррупционная служба Казахстана показала недвижимость, которую вернули государству.

Согласно опубликованному видео, основная часть недвижимости находится в Алматы, где в госсобственность вернули пять бизнес-центров, три торговых центра и два здания.

Также в собственность государства вернули пять квартир в Москве, две виллы в Дубае, квартиру в Стамбуле и дом в курортном городе Антиб на Лазурном берегу Франции.

Отмечается, что Антикоррупционной службой в текущем году обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге ($1 302 188 119).

В их число входят: дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также наличные денежные средства.

«Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 миллиардов тенге ($781 312 871). Все возвращенные активы по поручению Президента будут направлены на строительство школ», - говорится в сообщении.

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