экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Недвижимость в Алматы, Москве и Дубае: Антикор Казахстана показал, что вернули государству

CentralAsia (KZ) -  Антикоррупционная служба Казахстана показала недвижимость, которую вернули государству.

Согласно опубликованному видео, основная часть недвижимости находится в Алматы, где в госсобственность вернули пять бизнес-центров, три торговых центра и два здания.

Также в собственность государства вернули пять квартир в Москве, две виллы в Дубае, квартиру в Стамбуле и дом в курортном городе Антиб на Лазурном берегу Франции.

Отмечается, что Антикоррупционной службой в текущем году обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге ($1 302 188 119).

В их число входят: дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также наличные денежные средства.

«Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 миллиардов тенге ($781 312 871). Все возвращенные активы по поручению Президента будут направлены на строительство школ», - говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com