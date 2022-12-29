За сутки в Казахстане зарегистрирован один летальный исход от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки инфекцию выявили у 263 человек. Это на 32 случая больше, чем днём ранее. Один человек скончался, сообщает Минздрав страны.

На 29 декабря лечение получают 2 729 человек (2578 КВИ+ и 151 КВИ-), из них в стационарах остаются 256 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 2 473. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

Всего в стране подтверждено 1 402 543 случая коронавирусной инфекции и 90 541 случай коронавирусной пневмонии. От КВИ+ скончались 13 695 человек.

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Коронавирус в Казахстане

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