США введут обязательный тест на COVID для прибывающих рейсами из Китая

CentralAsia (CA) - США с 5 января начнет требовать от всех, кто прибывает воздушным транспортом из Китая, предоставить отрицательный тест на COVID-19. Об этом объявила администрация американского президента Джо Байдена, передает Politico.

Согласно новым правилам, любой человек старше двух лет должен будет показать отрицательный результат теста, взятого в течение двух дней после вылета из аэропортов материкового Китая, Гонконга и Макао.

Администрация Байдена приняла такие меры, чтобы предотвратить потенциальное распространение новых вариантов COVID на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в Китае, пишет издание.

Глава Минздрава Италии Горацио Скиллачи сообщил, что страна вводит обязательное тестирование на коронавирус, включая мазки с антигенами и секвенирование вируса, для всех прибывающих из Китая.

«Эта мера является незаменимой для наблюдения и обнаружения любых вариантов вируса, чтобы защитить итальянское население», — сказал он.

Китайская таможня с 8 января 2023 года отменит обязательный тест на COVID для въезжающих в страну. Однако все въезжающие по-прежнему должны будут предоставить таможне результаты ПЦР-теста, сданного за 48 часов до пересечения границы.