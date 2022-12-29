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Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию украинского конфликта
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Cпикер парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил, что выдвинул президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Он считает, что Эрдоган заслуживает премию за усилия по урегулированию ситуации на Украине.

«Мною выдвинута кандидатура президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия в деле установления мира между Россией и Украиной»,— заявил Шентоп. По его словам, аналогичные обращения будут направлены от других государств. От каких именно, он не уточнил.

Президент Турции неоднократно предлагал организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В марте в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. 22 июня при содействии Турции и ООН была согласована зерновая сделка между Россией и Украиной.

Напомним, в 2022 году Нобелевскую премию мира получили российский центр «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом, ликвидирован Минюстом), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.

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