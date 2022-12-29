Когда Китай чихает, монгольская экономика простужается, — bne IntelliNews

Улан-Батор // © Steel Hero

CentralAsia (MNG) - Производственные заказы США в Китае сократились на 40%, и многие китайские фабрики уже закрылись в связи с лунным новым годом. Тем временем рост процентных ставок в США способствует замедлению роста в Китае. Все это создает проблемы для Монголии. Правильно: когда Китай чихает, экономика Монголии простужается.

Китай закупает более 80% экспорта Монголии, в основном сырье, такое как уголь и металлы. Спрос на это сырье составляет более 40% экономики Монголии. В связи с введенными в Пекине ограничениями «Zero-covid», инфляцией, увеличением стоимости бензина и транспортных расходов, а также снижением спроса во всем мире импорт Китая имеет тенденцию к снижению. Это плохие новости для монгольской экономики, которая до сих пор не полностью оправилась от почти трехлетнего карантина.

Китайская граница впервые закрылась из-за коронавируса в январе 2020 года. Она все еще была закрыта в 2021 году, что ограничивало как импорт из Монголии, так и экспорт в нее. В результате экономика Монголии сократилась на 4,4%.

В 2022 году китайская граница в основном оставалась открытой, но общая экономическая ситуация в мире в сочетании с продолжающимися карантинными мерами в Китае привели к падению китайского импорта на 10,6% в годовом исчислении в ноябре, что стало самым большим спадом с мая 2020 года.

При этом экспорт Китая упал на 8,7% г/г. Снижение местного спроса в Китае, а также снижение спроса в зарубежных странах вызывают очевидное сокращение производственного и экспортного секторов Китая. Из-за меньшей производственной активности импорт сырья сокращается. Неспособность Монголии экспортировать свое сырье в сочетании с сокращением внутреннего спроса привела к тому, что запасы в стране достигли 13,4% ВВП.

По мере приближения Монголии к последнему месяцу 2022 года ее экспорт железной руды с начала года снизился примерно на 24%. По золоту снижение составило 14 %, по нефти — почти 50 %, по флюориту — 45 %.Как правило, когда китайская экономика переживает спад, правительство инвестирует в инфраструктурные проекты. Они создают спрос на флюорит, железо, медь и другие материалы, используемые в строительстве. Тем не менее, общий строительный сектор Китая имеет тенденцию к снижению, а строительство нового жилья сократилось на 40-50% с 2021 года. Поскольку долг Пекина составляет около 300% ВВП, сомнительно, сможет ли Китай потратить свой выход из кризиса. ее нынешнее экономическое положение.

На один только Китай приходится так много всего мирового спроса на сырьевые товары, что спад в Поднебесной вызывает резкое падение цен. Например, мировая цена на медь упала примерно на 30% с марта до конца 2022 года. Следовательно, доходы Монголии от продажи меди упали на 34%.

Стоимость фрахта росла с тех пор, как началось серьезное распространение ковида. Это увеличивает стоимость экспорта Монголии, особенно угля, который продается по цене 268 долларов за тонну. При снижении цен на сырьевые товары и росте затрат прибыль в Монголии снижается. А поскольку экспорт сокращается, но импорт из Китая восстанавливается, из Монголии уходит больше долларов, чем поступает. Таким образом, валютные резервы Монголии неуклонно снижаются. Валютные резервы Банка Монголии фактически сокращаются с июля 2021 года. В августе 2022 года они сократились на 40% по сравнению с 2021 годом.

В августе Азиатский банк развития (АБР) утвердил экстренный кредит в размере 100 млн долларов для Монголии, чтобы помочь стране выжить в текущей экономической ситуации. Это увеличит внешний долг страны, который уже составляет 220% ВВП. Суверенный долг Монголии, выпущенный в долларах в виде облигаций, в то же время падает в цене на мировых рынках. Что еще хуже, суверенный долг в размере 140 миллионов долларов должен был быть погашен в декабре, и его нужно было погасить. В следующем году еще 1,2 миллиарда долларов долга Монголии достигнет срока погашения, и его необходимо будет погасить.

Дефицит счета текущих операций Монголии к декабрю составил 2,2 миллиарда долларов, что подтверждает прогнозы о том, что экономический спад в Монголии может затянуться. АБР понизил ожидания роста ВВП Монголии в 2022 году с 2,3% до 1,7%.

Восстановление экономики Монголии, связанное с коронавирусом, было медленным, однако в 2021 году занятость сократилась на 5%. В этом году компании страны борются с более высокими ценами на импорт, включая бензин. Спрос со стороны Китая упал, поэтому денег поступает меньше, а инфляция в стране в этом году составляет около 14,5%. Собирается идеальный шторм. Страдают обычные семьи.

Саруул Төмөрбаатар, 28-летний консультант по найму из Улан-Батора, рассказал, как экономическая ситуация влияет на среднего человека. «Мои взгляды на жизнь изменились с тех пор, как начался Covid. Экономические кризисы вызвали множество проблем, таких как психические и физические проблемы, у людей, потерявших работу или имеющих низкий доход. Все эти проблемы, в том числе рост инфляции, бесхозяйственность правительства, безработица и изменение цен на бензин, морально и физически затронули многие монгольские семьи».

автор: Антонио Грасеффо, доктор философии, China-MBA, экономист и аналитик по Китаю. Он прожил более 20 лет в Азии, в том числе семь в Китае, два с половиной на Тайване и три в Монголии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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