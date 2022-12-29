В Казахстане назвали компании, которые релоцировали производство из России. Список

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CentralAsia (KZ) - Свою деятельность в Казахстан из России и Беларуси перенесла 21 крупная компания, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Американская компания по производству шкафов управления и газоанализаторов Honeywell открывает региональный офис в Алматы. Производство уже ведётся в Алматы и Атырау.

InDriver также релоцировала офис и команду специалистов из Москвы в Алматы. Российско-американское предприятие по производству тяжёлых мотоциклов Ural Motorcycles запустило производство в Петропавловске.

Британская Weir Minerals открыла производственный центр в Алматы. Компания собирает и ремонтирует насосы, гидроциклоны и запорную арматуру. Австралийская компания в сфере «зелёного» водорода Fortescue зарегистрировалась на площадке Международного финансового центра «Астана».

TikTok открыл региональный офис в Алматы, заморозив деятельность московского офиса. Японская торговая компания Marubeni частично перенесла представительство из РФ в Казахстан. На сегодня основную деятельность компании в регионе курирует алматинский офис.

Российский производитель автоаксессуаров Rival перенёс производство в Костанай. Другой российский производитель, завод ЛСТК, выпускающий тонкостенные конструкции, ведёт земельные работы в специальной экономической зоне Кызылжар.

Литовская группа компаний ПКВ перенесла в Казахстан производство жидкокристаллических телевизоров. Американский производитель датчиков давления Emerson также открыл сборочное производство в нашей стране.

В 2023 году голландский производитель биоудобрений и средств защиты растений Koppert, перевёзший офис и сотрудников в Алматы, начнёт строительство завода в Казахстане. Турецкий производитель дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ R-Vent Medical запустит производство в Астане.

Компания по производству бетонных полотен United Concrete Canvas (Великобритания) открыла офис в Алматы. Немецкая Knauff построит в Казахстане завод по выпуску гипсокартона, а другое немецкое предприятие, Reimann, наладит в стране производство сельхозприцепов.

Представитель китайского автопрома Great Wall Motors откроет в Казахстане производство автомобилей. Также в республике появится офис транспортно-логистической компании из Чехии Trancso.

«АвтоВАЗ» налаживает в Казахстане производство Lada Granta и Lada Vesta. Французская Air Liquide реализует в республике новые проекты в сфере декарбонизации. Французский производитель электровозов Alstom создаст в Казахстане сеть сервисных центров.

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