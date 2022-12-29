Число зарегистрированных жертв индийского препарата «Док-1 Макс» в Узбекистане выросло до 19 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане после приема препарата «Док-1 Макс» скончался еще один ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Кашкадарьинской области.

Умершему ребенку не исполнилось и полутора лет. Он жил в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. В течение пяти дней его лечили сиропом «Док-1 Макс», что привело к серьезному ухудшению состояния ребенка. 27 декабря его госпитализировали в Кашкадарьинский филиал Республиканского научно-практического центра скорой медицинской помощи, но на следующий день он умер.

Прокуратура региона возбудила дело по статье 186-3 («Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества») Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее сообщалось о смерти в результате приема препарата Док-1 Макс 18 детей, живших в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях. Все они скончались в Самаркандском областном детском многопрофильном центре, куда их госпитализировали в сентябре-декабре текущего года.

По данным Минздрава Узбекистана, в распространяемой в стране партии сиропа Док-1 Макс обнаружен этиленгликоль. «Это вещество токсично, около 1-2 мл/кг 95-процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность», — пояснили в Минздраве.

Употребление препарата в стране запретили, таблетки и сиропы Док-1 Макс сняли с продажи.

Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что работники самаркандского Облздрава скрывали от министерства информацию о смерти детей после приема Док-1 Макс.

Семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы. Служба государственной безопасности Узбекистана заявила о возбуждении уголовного дела по статье 186-3.