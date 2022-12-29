Издан указ президента о восстановлении древней столицы Монгольской империи города Хархорум

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал указ, предписывающий правительству Монголии восстановить древнюю столицу Монгольской империи Хархорум.

Цель указа – создание условий для проживания граждан в здоровой и безопасной среде, расширение доступа к основным социальным услугам, снижение концентрации населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства, восстановить свою историю и культуру.

Президент также призвал граждан, предприятия и организации взять на себя руководящую роль в исторических событиях и капитальном строительстве «Памятника культуры долины реки Орхон», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и в восстановлении древней столицы Монгольской империи Хархорум.

После того как указ о создании города Хархорум был зачитан главой Офиса президента Содбаатаром Янгуг, указ подписали Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

«800 лет назад Великий хан издал указ о создании в обширной долине реки Орхон столицы Великой Монгольской империи Хархорума, священного очага монгольского народа. Долина реки Орхон была центром истории, культуры и государственности нашей страны, где стояли столицы Гуннской династии Город Дракона, Хар балгас и Тахай балгас, которые были первыми государствами кочевников-монголов. Өгөдэй-хан с честью продолжил усилия Великого хана по развитию города Хархорум, и слава города распространилась по всему миру во время правления Гуюга и Мөнх-хана.

Древняя столица Хархорум является историко-культурным наследием, свидетельствующим о том, что Великая Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира.

Реконструкция города Хархорум – это грандиозное строительство, и понятно, что оно потребует много времени, денег, упорного труда и самоотверженности. Однако мы, монголы, уверены, что если мы объединимся как государство, правительство и народ и будем усердно работать ради одной цели, мы сможем восстановить город Хархорум, который является очагом монгольской изобретательности, силы, предков и священного очаг нашей Великой Монголии.

Усилия каждого монгола, сотрудничество, взаимопонимание и единство правительства, частного сектора и создателей богатства являются наиболее важными в великой задаче восстановления города Хархорум.

Хочу выразить глубокую признательность Президентам, правительствам и государственным чиновникам всех поколений, которые с предложениями, инициативами и энтузиазмом работали над реконструкцией исторического города.

Да поднимется Монголия под властью Вечного синего неба!», — сказал президент Хурэлсух Ухнаа.

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