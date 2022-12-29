iDAX запускает стейкинг-сервис для ArdCoin

CentralAsia (MNG) - Монгольская первая криптовалюта ArdCoin добавлен в стейкинг-сервис криптовой биржи iDAX
ArdCoin — это инновационная программа вознаграждения за лояльность на основе блокчейна, используемая Финансовой группы Ард (Ard Holdings) и ее дочерними компаниями. Эта программа лояльности позволяет инвесторам инвестировать в Ard Holdings и все его цифровые банковские проекты.
Стейкинг позволяет получать пассивный доход в виде вознаграждений, при этом храня криптоактивы в безопасности.
В качестве владельца криптовалют вы можете стейкать монеты и использовать созданный стейк для подтверждения транзакций и создания новых блоков в сети. Также получится делегировать криптоактивы другому участнику сети и делить с ним полученное вознаграждение.
Сейчас криптоактивы можно стейкать прямо через биржи iDAX, таким образом гарантируя их безопасность с помощью аппаратного кошелька.