iDAX запускает стейкинг-сервис для ArdCoin

CentralAsia (MNG) - Монгольская первая криптовалюта ArdCoin добавлен в стейкинг-сервис криптовой биржи iDAX

ArdCoin — это инновационная программа вознаграждения за лояльность на основе блокчейна, используемая Финансовой группы Ард (Ard Holdings) и ее дочерними компаниями. Эта программа лояльности позволяет инвесторам инвестировать в Ard Holdings и все его цифровые банковские проекты.

Стейкинг позволяет получать пассивный доход в виде вознаграждений, при этом храня криптоактивы в безопасности.

В качестве владельца криптовалют вы можете стейкать монеты и использовать созданный стейк для подтверждения транзакций и создания новых блоков в сети. Также получится делегировать криптоактивы другому участнику сети и делить с ним полученное вознаграждение.

Сейчас криптоактивы можно стейкать прямо через биржи iDAX, таким образом гарантируя их безопасность с помощью аппаратного кошелька.

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