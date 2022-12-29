В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов

CentralAsia (CA) - Утром в четверг 29 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. ВВС Украины сообщили о ракетном ударе по стране. О масштабной воздушной тревоге и работе систем противовоздушной обороны на Украине также заявил советник главы президентского офиса Алексей Арестович.

В Киеве и области слышны звуки взрывов, передает УНИАН. Администрация украинской столицы сообщила о работе ПВО. Позднее мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Он предупредил, что в украинской столице могут быть перебои со светом. «Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Позже в администрации Киева сообщили, что повреждения получили два частных дома в Дарницком районе города, на которые упали обломки ракет, а также промышленное предприятие в Голосеевском и детская площадка в Печерском районах. Информация о пострадавших уточняется.

Кличко сообщил, что обломки одной из сбитых ракет упали на центр города и попали в автомобиль.

В Киевской области работает ПВО, заявил глава региона Алексей Кулеба.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Слободском районе. В городе остановило работу метро. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что целью атаки были объекты критической инфраструктуры.

«Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил мэр города Андрей Садовой. В городе работает ПВО, рассказал глава Львовской области Максим Козицкий, отметив, что 90% жителей города остались без света.

Позже Садовый сообщил, что большая часть города осталась без света, электротранспорт остановлен, могут быть перебои с водой.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил о нескольких сбитых ракетах.

УНИАН сообщает о звуках взрывов в Одесской области. Мощный взрыв произошел в Одессе, передает Страна.ua. Глава областной военной администрации Максим Марченко призвал жителей находиться в укрытиях, не комментировать и не снимать работу ПВО.

Представитель областной администрации заявил, что над Сумской областью сбита ракета. Об угрозе ракетного удара сообщили власти Житомирской области.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак прокомментировал ракетные удары шестью эмодзи. Российское Министерство обороны в это же время опубликовало в Telegram плакат, на котором изображена взлетающая ракета и размещена надпись: «Калибры не закончатся никогда».

С 10 октября Россия возобновила массированные удары по территории Украины. Из-за ударов в стране повреждено около 702 объектов критической инфраструктуры (всего — 35 тыс., по данным замглавы МВД Украины Евгения Енина). 19 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждал, что российской армии хватит ракет на два-три, максимум четыре массированных обстрела.