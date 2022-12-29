Советник Зеленского заявил, что по Украине выпущено более 120 ракет
- Азия и мир, политика
- 14:48, 29 декабря 2022
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Михаил Подоляк
|Предыстория: В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов
CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в ходе массированной атаки РФ на Украину выпущено более 120 ракет.
«Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных <…>, чтобы разрушить критическую инфраструктуру», - написал он.
29 декабря украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Николаеве и других городах Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога. Сообщается об отключениях света в Одессе и Львове.
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