Советник Зеленского заявил, что по Украине выпущено более 120 ракет

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в ходе массированной атаки РФ на Украину выпущено более 120 ракет.

«Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных <…>, чтобы разрушить критическую инфраструктуру», - написал он.

29 декабря украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Николаеве и других городах Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога. Сообщается об отключениях света в Одессе и Львове.