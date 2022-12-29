Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве Казахстана

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на последнем заседании сената в 2022 году, объявил о предстоящих кадровых изменениях в правительстве, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что задачи, стоящие перед правительством, масштабны и актуальны, но не всегда выполняются надлежащим образом.

«По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку им принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве», – сообщил президент.

Ранее стало известно, что до парламентских выборов правительство РК уходить в отставку не будет.

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