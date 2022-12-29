В Индии началось следствие в отношении производителя «Док-1 Макс» после смерти детей в Узбекистан

CentralAsia (CA) - Власти Индии начали следствие в отношении фармацевтической компании Marion Biotech — производителя лекарственного препарата Док-1 Макс, прием которого привел к смерти 19 детей в Узбекистане. Об этом сообщает индийское издание Sk Todays News.

Расследование проводят Центральная организация по контролю за стандартами в отношении лекарственных средств и Управление по контролю и лицензированию лекарств штата Уттар-Прадеш. Главное управление по лекарственным средствам Индии запросило у узбекской стороны дополнительную информацию об отравлении детей, причиной которого указан препарат Док-1 Макс.

Официальный представитель Marion Biotech Хасан Харрис подтвердил, что правительства Узбекистана и Индии изучают вопрос и проводят расследование.

«С нашей стороны нет никаких проблем, в том числе с тестированием. Мы были там в течение последних десяти лет. Как только придет отчет правительства, мы его изучим. На данный момент производство остановлено», — сказал Харрис.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сообщил, что образцы препарата были отправлены в региональную лабораторию по тестированию лекарств в Чандигархе, и что дальнейшие действия правительство инициирует на основе отчета о результатах анализа.

Ранее в Минздраве Узбекистана заявили, что в изученной партии сиропа «Док-1 Макс» обнаружен этиленгликоль – токсичное вещество, которое может вызвать «серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность».

В Узбекистане к настоящему времени зарегистрировано 19 смертей, причиной которых указан препарат «Док-1 Макс». Все жертвы – дети в возрасте до шести лет. Употребление препарата в стране запретили, таблетки и сиропы «Док-1 Макс» сняли с продажи. По факту гибели детей возбуждены уголовные дела, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы.