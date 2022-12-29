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Украинские войска за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной, - Генштаб ВСУ
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CentralAsia (CA) -  Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области. Об этом сообщил представитель Генштаба ВС Украины Алексей Громов во время брифинга.

«В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта», - сказал Громов.

Он также заявил, что наступательные действия украинской армии в этом районе продолжаются.

Сегодня утром глава Луганской ОВА заявлял, что близ Кременной идут ожесточенные бои, войска РФ стягивают туда военных и технику.

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